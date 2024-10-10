Pazarama ve İşNet'ten iş birliği

Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Pazarama ve İşNet’in iş birliği ile hayata geçirilen Pazarama E-Faturam, bugüne kadar kağıt olarak hazırlanan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını ve müşterilerle paylaşılmasını sağlıyor. Pazarama E-Faturam ile iş ortakları hem Pazarama mağazalarının hem de sahip oldukları diğer platformların tüm muhasebe süreçlerini E-Fatura Portalı üzerinden yönetebiliyor. Tek bir arayüz ile tüm e-ticaret platformlarında gerçekleşen satışları yönetmek adına Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Pazarama E-Faturam’da, siparişe dayalı olmadan e-Fatura düzenleme imkanı da iş ortaklarıyla buluşturuluyor.

Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Pazarama E-Faturam ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tek bir arayüz ile tüm e-ticaret platformlarında gerçekleşen satışların yönetilmesini sağladık. Projemizle hem iş ortaklarımızın operasyonel yüklerini azaltmayı hem de zamandan tasarruf etmelerini hedefledik. İşNet ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliğimiz kapsamında Pazarama E-Faturam’ı iş ortaklarımızla buluşturduğumuz için mutluyuz. Ekosistem bakış açısıyla hem iş ortaklarımıza hem de müşterilerimize farklı faydalar sağlayacak iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.