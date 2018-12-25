Serinhisar'da pazar yerinde sebze ve meyve satışı yapan İbrahim K.'nin sabah kahvaltıya gelmemesi üzerine yakınları merak etti. Yakınları, odasına girdikleri genci iple tavana asılı halde buldu. İbrahim K.'yi ipten indiren yakınları, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yarı baygın haldeki İbrahim K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim K., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan polis, İbrahim K.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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