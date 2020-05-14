Pazarda bulduğu para dolu cüzdanı, sahibine teslim etti - AYDIN

AA

Atatürk Mahallesi'nde bulunan pazara alışveriş yapmak için giden 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Gülser Türkmen, yerde bir cüzdan olduğunu fark etti.Türkmen, sahibine ulaştırılması amacıyla cüzdanı mahalle muhtarına götürdü.Kimlik bilgilerinden Tarık Atakan'a ait olduğu belirlenen ve içerisinde 1600 lira cüzdan, muhtarlık aracılığıyla sahibine teslim edildi.Gülser Türkmen yaptığı açıklamada, cüzdanı sahibine ulaştırdığı için çok mutlu olduğunu belirtirken, "Benim 2 tane çocuğum var. Bu parayı onlara yediremezdim." dedi.Tarık Atakan ise cüzdanında bulunan paranın bir kısmının annesine ait olduğunu, cüzdanını kaybettiğini fark ettiğinde üzüldüğünü belirterek, "Gülser Hanım ve muhtarımızdan Allah razı olsun. Böyle insanların olması bizi sevindiriyor. Kendisine teşekkür ediyorum." şekilde konuştu.