Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da kurulan semt pazarında hileli satış yaptığı ve vatandaşa kötü davrandığı iddia edilen pazarcıya Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekiplerince bir hafta tezgah açmama cezası verildi.

PAZARDAKİ YERİNE DUYURUYU ASTILAR

İHA'nın haberine göre pazarcının tezgah açtığı yerde de “Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı zabıta müdürlüğünce kapatılmıştır” yazılı pankart konuldu.