Haftaya hızlı başlamak isteyenlere: Pazartesi hakkında 10 ilginç gerçek
Pazartesinin haftanın en zor günü olduğu, evrensel olarak kabul edilen bir gerçek. Pazartesi hakkında çok fazla olumlu gerçek olmasa bile yapılan araştırmalara dayanarak ortaya çıkan veriler ilginizi çekebilir
İNSANLAR BELLİ BİR SAATE KADAR GÜLÜMSEMİYOR
Marmite tarafından yapılan bir araştırmaya göre Pazartesi günleri Birleşik Krallık'ta yaşayan insanların saat 11.16'ya kadar gülümsemediği tespit edildi.
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİN EN AZ OLDUĞU GÜN
Pazartesi günleri çalışan verimliliğinin en düşük olduğu gün. İnsanlar Pazartesi günü yüzde 30'a kadar daha az üretken oluyor ve genellikle gün boyunca yalnızca 3,5 saatlik çalışma verimliliği kazandırdıkları görülüyor.
EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPILAN GÜN
Pazartesi en çok çevrim içi alışveriş yapılan gündür. İş yerinde sıkılan ve motivasyonu düşmüş insanlar internetten alışveriş yapmaya yöneliyor.
2024'TE 53 PAZARTESİ YAŞANACAK
2012 ve 2018 yıllarında yılda 53 Pazartesi vardı. 2024'te tekrar 53 Pazartesi yaşanacak.
KİLO ALMAYA EN MÜSAİT GÜN
İnsanlar sabit kilolarını korusa bile bilim insanlarına göre haftanın en fazla kilo alınabilecek günü Pazartesi.
PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIŞANLARIN YÜZDE 50'Sİ GEÇ KALIYOR
Pazartesi günleri çalışanların yüzde 50'si işe geç kalıyor. 40 yaşının üzerindeki insanlar, Pazartesi günü daha fazla strese maruz kalan demografik gruptur.
HAFTANIN EN YAĞIŞLI GÜNÜ GENELLİKLE PAZARTESİ
Şaşırtıcı bir şekilde haftanın en yağışlı günü genellikle Pazartesi oluyor. Bunun arkasındaki neden tam olarak bilinmese de araştırmacılar bunun hafta sonu yaşanan insan kalabalığından kaynaklı kirliliğin azalmasına bağlıyor.
ASLINDA DİĞER GÜNLERDEN ÇOK DA FARKLI DEĞİL
Bilim insanları haftanın günlerine göre duygu durumunu araştırdıklarında Pazartesi gününün Salı, Çarşamba ve Perlembe gününden farklı olmadığını tespit etti. Ancak çoğu insana göre haftanın en stresli günü Pazartesi.
PAZARTESİ EN UYKUSUZ GEÇİRİLEN GÜN
En uykusuz geçirilen gün Pazartesi. Nedeni ise hafta sonu fazladan uyuyan insanların bozulan vücut saati, Pazartesi günü daha da kötü hale gelerek uykusuzluğu tetikliyor. Böylece Pazartesi, erken uyanmak, hafta içi herhangi bir gün erken uyanmaktan daha zor hale geliyor.