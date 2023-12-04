Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Pazartesi hakkında 10 ilginç detay: 2024'te tekrar 53 Pazartesi yaşanacak

        Haftaya hızlı başlamak isteyenlere: Pazartesi hakkında 10 ilginç gerçek

        Pazartesinin haftanın en zor günü olduğu, evrensel olarak kabul edilen bir gerçek. Pazartesi hakkında çok fazla olumlu gerçek olmasa bile yapılan araştırmalara dayanarak ortaya çıkan veriler ilginizi çekebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İNSANLAR BELLİ BİR SAATE KADAR GÜLÜMSEMİYOR

        Marmite tarafından yapılan bir araştırmaya göre Pazartesi günleri Birleşik Krallık'ta yaşayan insanların saat 11.16'ya kadar gülümsemediği tespit edildi.

        2

        ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİN EN AZ OLDUĞU GÜN

        Pazartesi günleri çalışan verimliliğinin en düşük olduğu gün. İnsanlar Pazartesi günü yüzde 30'a kadar daha az üretken oluyor ve genellikle gün boyunca yalnızca 3,5 saatlik çalışma verimliliği kazandırdıkları görülüyor.

        3

        EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPILAN GÜN

        Pazartesi en çok çevrim içi alışveriş yapılan gündür. İş yerinde sıkılan ve motivasyonu düşmüş insanlar internetten alışveriş yapmaya yöneliyor.

        4

        2024'TE 53 PAZARTESİ YAŞANACAK

        2012 ve 2018 yıllarında yılda 53 Pazartesi vardı. 2024'te tekrar 53 Pazartesi yaşanacak.

        5

        KİLO ALMAYA EN MÜSAİT GÜN

        İnsanlar sabit kilolarını korusa bile bilim insanlarına göre haftanın en fazla kilo alınabilecek günü Pazartesi.

        6

        PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIŞANLARIN YÜZDE 50'Sİ GEÇ KALIYOR

        Pazartesi günleri çalışanların yüzde 50'si işe geç kalıyor. 40 yaşının üzerindeki insanlar, Pazartesi günü daha fazla strese maruz kalan demografik gruptur.

        7

        HAFTANIN EN YAĞIŞLI GÜNÜ GENELLİKLE PAZARTESİ

        Şaşırtıcı bir şekilde haftanın en yağışlı günü genellikle Pazartesi oluyor. Bunun arkasındaki neden tam olarak bilinmese de araştırmacılar bunun hafta sonu yaşanan insan kalabalığından kaynaklı kirliliğin azalmasına bağlıyor.

        8

        ASLINDA DİĞER GÜNLERDEN ÇOK DA FARKLI DEĞİL

        Bilim insanları haftanın günlerine göre duygu durumunu araştırdıklarında Pazartesi gününün Salı, Çarşamba ve Perlembe gününden farklı olmadığını tespit etti. Ancak çoğu insana göre haftanın en stresli günü Pazartesi.

        9

        PAZARTESİ EN UYKUSUZ GEÇİRİLEN GÜN

        En uykusuz geçirilen gün Pazartesi. Nedeni ise hafta sonu fazladan uyuyan insanların bozulan vücut saati, Pazartesi günü daha da kötü hale gelerek uykusuzluğu tetikliyor. Böylece Pazartesi, erken uyanmak, hafta içi herhangi bir gün erken uyanmaktan daha zor hale geliyor.

        10

        PAZARTESİ GÜNLERİ DAHA AZ ÇEKİCİ GÖRÜNÜYORSUNUZ

        Pazartesi günü daha az çekici görünüyorsunuz. Yapılan çalışmalara göre her yaştan Amerikalılar Pazartesi günleri kendilerini daha az çekici hissediyor.

        Kaynak: Thefactsite

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?