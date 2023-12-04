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HAFTANIN EN YAĞIŞLI GÜNÜ GENELLİKLE PAZARTESİ Şaşırtıcı bir şekilde haftanın en yağışlı günü genellikle Pazartesi oluyor. Bunun arkasındaki neden tam olarak bilinmese de araştırmacılar bunun hafta sonu yaşanan insan kalabalığından kaynaklı kirliliğin azalmasına bağlıyor.

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ASLINDA DİĞER GÜNLERDEN ÇOK DA FARKLI DEĞİL Bilim insanları haftanın günlerine göre duygu durumunu araştırdıklarında Pazartesi gününün Salı, Çarşamba ve Perlembe gününden farklı olmadığını tespit etti. Ancak çoğu insana göre haftanın en stresli günü Pazartesi.