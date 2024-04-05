Pazartesi kargolar açık mı? 8 Nisan kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
Ramazan Bayramı dolasıyla kargoların çalışma durumu merak ediliyor. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kargo bekleyenler çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler. 8 Nisan Pazartesi kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Peki Pazartesi kargolar açık mı? 8 Nisan kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
8 Nisan kargo çalışma durumu gündeme geliyor. PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri merak konusu olurken Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Arife günü öncesindeki 8 Nisan Pazartesi'nin idari izin sayılması ile bayram tatil 9 gün oldu. Pazartesi kargolar açık mı? 8 Nisan kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargoda dağıtım olacak mı?
8 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?
9 günlük idari izin kapsamında kamu kurumları ve kuruluşları 8 Nisan Pazartesi kapalı olacak. Normalde kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet veremeyecek. Kargo firmalarının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili ile ilgili şunları söyledi;
Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma