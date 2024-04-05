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        Haberler Yaşam Pazartesi kargolar açık mı? 8 Nisan kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri

        Pazartesi kargolar açık mı? 8 Nisan kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Ramazan Bayramı dolasıyla kargoların çalışma durumu merak ediliyor. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kargo bekleyenler çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler. 8 Nisan Pazartesi kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Peki Pazartesi kargolar açık mı? 8 Nisan kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:29
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        8 Nisan kargo çalışma durumu gündeme geliyor. PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri merak konusu olurken Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Arife günü öncesindeki 8 Nisan Pazartesi'nin idari izin sayılması ile bayram tatil 9 gün oldu. Pazartesi kargolar açık mı? 8 Nisan kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargoda dağıtım olacak mı?

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        8 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

        9 günlük idari izin kapsamında kamu kurumları ve kuruluşları 8 Nisan Pazartesi kapalı olacak. Normalde kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet veremeyecek. Kargo firmalarının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.

        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Şoför Esnafları ile iftar" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili ile ilgili şunları söyledi;

        Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.

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        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

        Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı

        Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba

        Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

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