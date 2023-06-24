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Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı? Arife günü bankalar açık mı, tatil mi?

Kurban Bayramı tatili geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari izin kapsamında bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıkladı. Bu bağlamda gözler "Arefe günü bankalar açık mı kapalı mı?" sorusuna çevrildi. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ile kuruluşların çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. İşte, 26-27 Haziran 2023 arefe günü bankaların çalışma saatlerine ilişkin detaylar...

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  • Pazartesi ve arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü banka şubeleri açık mı, tatil mi ve kaça kadar çalışıyor?

    Kurban Bayramı, resmi tatil günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu sene bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilmesiyle kamu kurum ve kuruluşları 9 günlük idari izne çıktılar. Bu bağlamda bankaların çalışma durumu araştırılmaya başladı. Peki, arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü bankalar açık mı, tatil mi? İşte, detaylar...
  • Pazartesi ve arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü banka şubeleri açık mı, tatil mi ve kaça kadar çalışıyor?

    AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

    İdari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Bankaların, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine göre açık olmasından kaynaklı olarak 9 günlük idari izinden yararlanamıyorlar.
  • Pazartesi ve arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü banka şubeleri açık mı, tatil mi ve kaça kadar çalışıyor?

    Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. 
  • Pazartesi ve arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arife günü banka şubeleri açık mı, tatil mi ve kaça kadar çalışıyor?

    AREFE GÜNÜ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

    Buna göre; kamu bankalarının 9 günlük idari izin kapsamında yer alması sebebiyle 23 Haziran Cuma günü itibarıyla çalışmalarını durduracak. Özel sektör bankalarının ise 26 Haziran'da tam gün; 27 Haziran’da ise öğlen 12.00 ya da 13.00'a kadar açık olması ve 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında kapalı olması bekleniyor. Sonuç olarak; tüm bankalar 3 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla yeniden işlem yapmaya başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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