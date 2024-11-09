Pazaryeri'nde 2 caddeye otopark yasağı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı yeni karar doğrultusunda, Bilecik Valiliği'nin onayı ile ilçede önemli bir trafik düzenlemesi hayata geçirildi.

Düzenleme kapsamında Bahattin Şeker Caddesi ve Bursa Caddesi'nde park yasağı uygulaması başlatılıyor.

Şehitlik ve odun deposu arasında kalan Bahattin Şeker Caddesi ve Bursa Caddesi anayol üzerinde geçerli olacak olan park yasağı bölgede, giriş ve çıkış dahil olmak üzere, sadece kısa süreli durmalar dışında araç parkına izin verilmeyecek.

İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda ilçede trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.