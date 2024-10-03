Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024'ü "Hareketlilik Yılı" ilan etmesi ve Amatör Spor Kulüpleri Haftası olması dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen bisiklet turuna, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, daire müdürleri ile bisikletseverler katıldı.