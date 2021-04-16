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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Peaky Blinders 6.sezon tarihi açıklandı mı?

Son yılların en sevilen dizileri arasında kendine yer bulan İngiliz yapımı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin yapımcısı Netflix'in 6. sezonu ne zaman yayınlayacağı merak konusu. Peki büyük bir merakla beklenen Peaky Blinders 6. sezon tarihi açıklandı mı?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Peaky Blinders 6.sezon tarihi açıklandı mı?

Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi Peaky Blinders 6. sezonu için heyecan dorukta. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla Peaky Blinders 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yönetmeni ise Peaky Blinders 6. sezonun çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.

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