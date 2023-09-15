Tommy Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy, Oppenheimer performansıyla şimdiden Oscar'a aday gösterilirken, Tom Hardy ve Sophie Rundle gibi usta oyuncular da dizi de boy göstermişti. Peaky Blinders 2022 yılında 6. sezonuyla final yaparak resmen sona ermişti. Bununla beraber Peaky Blinders'ın yaratıcısı, hikayesinin devamını oluşturacak film hakkında heyecanlandırıcı detaylar verdi.

Film bu yılın sonlarına doğru çekilmeye başlayacak. Filmin yaratıcısı Knight sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Açıklamada hayranlara, dizinin henüz bitmediğini ifade eden Knight beklemede kalmalarını söyledi.

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"BEKLEMEDE KALIN"

Knight açıklamasında filme dair "Tommy Shelby'nin siyah atını Birmingham sokaklarında ilk kez sürmesinin üzerinden 10 yıl geçmiş olması pek de inandırıcı görünmüyor. Dizinin olağanüstü küresel başarısı, onu gerçekleştiren sadık ekibin zekası ve sıkı çalışmasına bağlı. Aradan 10 yıl geçti ve hikaye henüz bitmedi. Beklemede kalın" ifadelerini kullandı.