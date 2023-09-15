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        Haberler Magazin Peaky Blinders'ın senaristi müjdeyi verdi: Hikaye henüz bitmedi! Filmi geliyor!

        Peaky Blinders'ın senaristi müjdeyi verdi: Hikaye henüz bitmedi!

        Peaky Blinders'ın senaristi Steven Knight, dizinin yayınlanmasının 10. yıldönümünde dizinin çekilecek filmine dair önemli ipuçlar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:34
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        FİLM ÇALIŞMALARI YIL SONUNDA BAŞLAYACAK

        Tommy Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy, Oppenheimer performansıyla şimdiden Oscar'a aday gösterilirken, Tom Hardy ve Sophie Rundle gibi usta oyuncular da dizi de boy göstermişti. Peaky Blinders 2022 yılında 6. sezonuyla final yaparak resmen sona ermişti. Bununla beraber Peaky Blinders'ın yaratıcısı, hikayesinin devamını oluşturacak film hakkında heyecanlandırıcı detaylar verdi.

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        "HİKAYE HENÜZ BİTMEDİ"

        Film bu yılın sonlarına doğru çekilmeye başlayacak. Filmin yaratıcısı Knight sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Açıklamada hayranlara, dizinin henüz bitmediğini ifade eden Knight beklemede kalmalarını söyledi.

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        "BEKLEMEDE KALIN"

        Knight açıklamasında filme dair "Tommy Shelby'nin siyah atını Birmingham sokaklarında ilk kez sürmesinin üzerinden 10 yıl geçmiş olması pek de inandırıcı görünmüyor. Dizinin olağanüstü küresel başarısı, onu gerçekleştiren sadık ekibin zekası ve sıkı çalışmasına bağlı. Aradan 10 yıl geçti ve hikaye henüz bitmedi. Beklemede kalın" ifadelerini kullandı.

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        FİLM II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA GEÇECEK

        Filmde Shelby ailesinin I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki hikayesi anlatılacaktı. Ancak daha sonra filmdeki olayların II. Dünya Savaşı sırasında geçeceği açıklandı. Tommy, faşist rakibi Oswald Mosley'den intikam alması muhtemelen senaryolardan birisi.

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        BİRDEN FAZLA SPİNOFF GELEBİLİR

        Eleştirmenlere göre tarihi dramanın sonu, Tommy'nin intikamıyla da gelmeyebilir. Knight Temmuz'da yaptığı açıklamada, filmin ötesinde planları olduğunu da dile getirerek birden fazla spinoff'un gelebileceğini ima etti.

        Kaynak: ScreenRant

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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