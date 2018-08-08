Peçe takan kadınları posta kutusuna benzeten Boris Johnson için ihraç çağrısı

Boris Johnson peçenin yasaklanmasına karşı olduğunu belirtmiş ve "Ama peçe takan kadınlar kesinlikle çok gülünç görünüyorlar" demişti.

Peçe takan kadınları posta kutusu ve banka soyguncularına benzeten eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a tepkiler artarken, iktidardaki Muhafazakar Parti'den Lordlar Kamerası üyesi Mohamed Iltaf Sheikh, "Johnson artık partimizi temsil etmiyor. Partiden ihraç edilmeli" dedi.

Başbakan Theresa May de Johnson'ın sözlerinin "incitici" olduğunu söyledi. Johnson geçen ay İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci (Brexit) tartışmaları nedeniyle dışişleri bakanlığından istifa etmişti.

İngiltere Müslüman Konseyi Johnson'ı "aşırı sağcıların ekmeğine yağ sürmekle" suçlarken, Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki bazı İşçi Partisi milletvekilleri eski Bakan'dan özür dilemesini istedi.

Johnson, Daily Telegraph gazetesindeki makalesinde Danimarka'da bu ay yürürlüğe giren peçe yasağını değerlendirirken 'peçenin yasaklanmasına' karşı olduğunu belirtmiş ve "Ama peçe takan kadınlar kesinlikle çok gülünç görünüyorlar. Posta kutusuna benziyorlar" demişti.

'Özür yeterli değil'

Daha önce Johnson'ın Muhafazakar Parti'nin lideri olabilmek için "Müslümanları sıçrama taşı olarak kullandığını" söyleyen Mohamed Iltaf Sheikh, BBC'ye açıklamasında "Artık özür dilese de yetmez" dedi.

Eski Başbakan David Cameron'ın danışmanlarından olan Sheikh, Başbakan May'in Johnson için ihraç sürecini başlatması gerektiğini savundu.

Johnson, Müslüman gruplardan, kendi partisi ve muhalefetten gelen tepkilere henüz yanıt vermedi.

Ancak Johnson'a yakın bir kaynak, Press Association haber ajansına "Bu görüşleri nedeniyle Johnson'a saldırılması çok gülünç. Netameli konuları tartışmaktan vazgeçme tuzağına düşersek, liberal değerlerimiz için sesimizi çıkarmaktan vazgeçersek, meydanı aşırılık yanlılarına bırakırız" diye konuştu.

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