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Haberler Enerji 'Peçenek' deniz altına indirildi
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Karadeniz gazını ana boru hattına bağlayacak 'Peçenek' deniz altına indirildi

Karadeniz gazında kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre altına 20 saat süren operasyonla başarıyla indirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bildirdi

'Peçenek' deniz altına indirildi
'Peçenek' deniz altına indirildi
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Karadenizde keşfedilen doğal gazı kuyulardan toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk Peçenek adlı dağıtım haznesi, denizin 2 bin 200 metre altına indirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanına getirildi. Ardından, Karadeniz gazını kuyulardan toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dağıtım haznesi, limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya Gaz Sahasına gemiyle taşındı. Ekipman, özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla 20 saat çalışmanın ardından denizin 2 bin 200 metre altına indirildi.

Bakan Dönmez Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Peçenek'in mavi sulara başarıyla indirildiğinin haberini verdi. Dönmez paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında enerji bağımsızlığımızın en önemli adımını hizmete almak için gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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