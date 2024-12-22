Pedro Malheiro: 3 puandan çok daha fazlası

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncularından Pedro Malheiro, galibiyeti değerlendirdi.

"3 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

Attığı golden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Malheiro, "Galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. Bu galibiyet bize 3 puandan daha fazlasını getirecekti. Son haftalarda iyi oynuyorduk ama puanlara yansıtamıyorduk. Bugün galibiyetle birlikte çok şey kazandık. Gelecekte kazanacağımız büyük başarıların başlangıcı. Taraftarlarımıza bu mutluluğu armağan etmek istemiştik, bunun için de mutluyuz." dedi.

"KALEYİ GÖRÜNCE VURDUM"

Ağları havalandırdığı anı anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok hızlı gelişti her şey. Top önüme düşünce vurabileceğimi düşündüm. Kaleyi görünce vurdum. Gol attığım için çok mutluyum ama beni daha çok mutlu eden takım arkadaşlarımı, taraftarlarımı mutlu etmekti." ifadelerini kullandı.