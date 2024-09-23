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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Pedro Malheiro: Daha fazlasını yapmalıyız! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Pedro Malheiro: Daha fazlasını yapmalıyız!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerde Pedro Malheiro açıklamalarda bulundu ve "Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 23:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:00
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        Malheiro: Daha fazlasını yapmalıyız!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Pedro Malheiro, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte Portekizli oyuncunun o sözleri:

        Maçı kazanmak için çıktık. Tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Pozisyonlarımız da vardı. Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık.

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