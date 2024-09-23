Trabzonspor'da Pedro Malheiro: Daha fazlasını yapmalıyız!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerde Pedro Malheiro açıklamalarda bulundu ve "Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Pedro Malheiro, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Portekizli oyuncunun o sözleri:
Maçı kazanmak için çıktık. Tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Pozisyonlarımız da vardı. Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık.