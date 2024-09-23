Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Pedro Malheiro, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli oyuncunun o sözleri:

Maçı kazanmak için çıktık. Tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Pozisyonlarımız da vardı. Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık.