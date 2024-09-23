Pegasus, Beyrut seferlerini iptal etti

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.

Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus, yarın bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

ÜRDÜN DE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu.