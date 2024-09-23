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        Haberler Dünya Pegasus, Beyrut seferlerini iptal etti | Dış Haberler

        Pegasus, Beyrut seferlerini iptal etti

        İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları, yarın Beyrut'a yapacağı seferleri iptal etti. Öte yandan Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 21:48 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:52
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        Pegasus, Beyrut seferlerini iptal etti
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        İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

        Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.

        Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus, yarın bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

        ÜRDÜN DE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

        Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu.

        Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hava yollarının Beyrut'taki operasyonlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

        Açıklamada, bu kararın "bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla" alındığı ifade edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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