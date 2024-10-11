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        Haberler Bilgi Pegasus bilet kampanyası bugün bitiyor! Pegasus indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde, ne zamana kadar geçerli ve seyahat tarihi nedir?

        Pegasus indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor! Pegasus bilet kampanyası detayları

        Pegasus, 10-11 Ekim tarihlerinde geçerli olacak indirimli bilet kampanyası başlattı. Vizeli vizesiz birçok ülkeye düzenlenecek uçuşlar 9 euro ve vergiden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kampanya 250 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 08:46 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:46
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        Pegasus indirimli bilet kampanyasında son güne girildi. 10-11 Ekim olmak üzere iki gün geçerli olacak kampanya 250 bin koltukla sınırlandırıldı. Farklı birçok ülkeye düzenlenecek uçuşlar 9 euro ve vergi fiyatlarından satışa çıktı. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası seyahat tarihleri...

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        PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA SON GÜN!

        Pegasus 10-11 Ekim'de yurt dışı biletlerinde indirim kampanyası başlattı. Biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

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        PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ

        10-11 Ekim'de kampanyadan bilet alan yolcular 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirecek.

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