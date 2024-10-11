Pegasus indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor! Pegasus bilet kampanyası detayları
Pegasus, 10-11 Ekim tarihlerinde geçerli olacak indirimli bilet kampanyası başlattı. Vizeli vizesiz birçok ülkeye düzenlenecek uçuşlar 9 euro ve vergiden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kampanya 250 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...
Pegasus indirimli bilet kampanyasında son güne girildi. 10-11 Ekim olmak üzere iki gün geçerli olacak kampanya 250 bin koltukla sınırlandırıldı. Farklı birçok ülkeye düzenlenecek uçuşlar 9 euro ve vergi fiyatlarından satışa çıktı. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası seyahat tarihleri...
PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASINDA SON GÜN!
Pegasus 10-11 Ekim'de yurt dışı biletlerinde indirim kampanyası başlattı. Biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ
10-11 Ekim'de kampanyadan bilet alan yolcular 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirecek.