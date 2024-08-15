Pegasus indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor! Pegasus kampanyası detayları nelerdir?
Pegasus Hava Yolları, iki gün sürecek bir kampanya başlattı. Seçili ülkeler için bilet fiyatı 9 Euro artı vergi olacak şekilde satışa çıktı. 200 bin koltukla sınırlı olan kampanya bugün sona eriyor. İşte, Pegasus bilet indirimi kampanyasının tüm detayları...
Seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi sevenleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Pegasus Hava Yolları, indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanyaya göre; seçili ülkelerde bilet fiyatları 9 Euro ve vergi olarak belirlendi. Kısa süreli bir kampanya olacağını duyuran Pegasus, kampanyayı 200 bin koltukla sınırladı. İşte, Pegasus indirim bilet kampanyasına dair detaylar...
PEGASUS İNDRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI!
Pegasus başlattığı indirimli bilet kampanyasında; seçili yurt dışı biletlerinin vergi ücreti dahil edilmeden 9 Euro olarak satışa çıktığını açıkladı. Yani kampanyadan bilet alacaklar 9 Euro ve vergi ücreti ödeyecek.
PEGASUS İNDRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pegasus indirim bilet kampanyası 14-15 Ağustos 2024 tarihinde bitiyor. Biletlere şirketin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.