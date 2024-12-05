Pegasus Avrupa ve Balkanlara indirimli bilet kampanyasında son gün!
Pegasus'un Avrupa ve Balkanlara 5 euro artı vergilerden başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün sona eriyor. 150 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada toplamda 185 uçuş gerçekleştirilecek. İşte, detaylar...
Pegasus, Avrupa ve Balkanlara başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor. Kampanya dahilinde söz konusu rotalara biletler 5 euro artı vergilerden satışa çıktı. 150 bin koltuk ayrılan kampanyada toplamda 185 uçuş indirimli bir şekilde düzenlenecek. İşte, Pegasus bilet kampanyası detayları...
PEGASUS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pegasus'un Avrupa ve Balkanlar kampanyası 4-5 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.
SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?
Kampanyadan bilet alan yolcular 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirebilecek.