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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus indirimli bilet kampanyasında son gün? Pegasus kampanya bilet fiyatları ile uçuş seferleri

        Pegasus Avrupa ve Balkanlara indirimli bilet kampanyasında son gün!

        Pegasus'un Avrupa ve Balkanlara 5 euro artı vergilerden başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün sona eriyor. 150 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada toplamda 185 uçuş gerçekleştirilecek. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 09:39 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:14
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        Pegasus, Avrupa ve Balkanlara başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor. Kampanya dahilinde söz konusu rotalara biletler 5 euro artı vergilerden satışa çıktı. 150 bin koltuk ayrılan kampanyada toplamda 185 uçuş indirimli bir şekilde düzenlenecek. İşte, Pegasus bilet kampanyası detayları...

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        PEGASUS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Pegasus'un Avrupa ve Balkanlar kampanyası 4-5 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.

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        SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?

        Kampanyadan bilet alan yolcular 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirebilecek.

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        PEGASUS KAMPANYA UÇUŞ SEFERLERİ

        Pegasus kampanyası dahilinde 185 uçuş indirimli bir şekilde satışa sunuldu. Uçuş seferlerini görmek için hava yolu şirketinin sitesine bakabilirsiniz.

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