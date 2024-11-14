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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus indirimli bilet: Pegasus yurt dışı indirimli bilet kampanya süresi, seyahat tarihi, uçuş seferleri

        Pegasus bilet kampanyası başlattı: Yurt dışı biletleri 9 eurodan başlıyor

        Pegasus 13-14 Kasım'da geçerli olacak şekilde yurt dışı indirimli bilet kampanyası başlattı. 150 bin koltuk için geçerli olacak kampanyada biletler, 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kampanyaya Kıbrıs uçuşları dâhil edilmedi. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 07:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 07:55
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        Pegasus, yurt dışına 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş seferleri düzenleyecek. 150 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı ve 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı 5 Euro olarak ücretlendirilecek. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası süresi ve seyahat tarihi...

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        PEGASUS İNDİRİMLİ YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI

        Pegasus'ta 25 Kasım 2024 – 30 Mart 2025 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri 9 euro artı vergileren başlayan fiyatlarla satışta çıktı.

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        PEGASUS İNDİRİMLİ YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Kampanya, Türkiye yerel saatine göre 13 Kasım 2024 saat 09.15’ten itibaren 14 Kasım 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.

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