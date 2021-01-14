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Pegasus hisselerinde tüm işlemler iptal edildi

Pegasus Havayolları hisselerinde hatalı emir nedeniyle tüm işlemler iptal edildi. Pegasus hisselerinde bu sabah gerçekleşen hatalı işlemlerden dolayı şirket hisseleri sadece 4 dakika işlem gördü. Yapılan incelemeler sonrası hisseye iletilen tüm emirler iptal edildi.

Pegasus'ta tüm işlemler iptal edildi
HABERTURK.COM

Pegasus Havayolları hisselerinde yanlış emir nedeniyle tüm işlemler iptal edildi. Pegasus hisselerinde bu sabah gerçekleşen hatalı işlemlerden dolayı şirket hisseleri sadece 4 dakika işlem gördü. Sabah açılışında bir aracı kurumdan gelen hatalı emirden dolayı şirket hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 9 primle başladı. Sürekli müzayedelerin başlamasıyla primlerini yüzde 3,5’e kadar düşen hissede devre kesici uygulamasına gidildi. Şirket hisselerinde devre kesici uygulaması 29 saniye sonra gerçekleşti.

BORSA AÇIKLAMA YAPTI

Hisseye devre kesici uygulanmasının ardından tek fiyattan işlem görmeye başladı ardından yarım saat sonra tahta işleme geçici olarak kapatıldı ve incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonrası hisseye iletilen tüm emirler iptal edildi. Borsa istanbul tarafından yapılan bildirimde “PGSUS.E sırasında bir üyenin maddi hata nedeniyle işlem iptal talebinin incelenmesi nedeniyle sıra saat 10:18:56'da işleme kapatılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında işlemlerin iptal edilmesine karar verilmiş olup sıranın kapatıldığı ana kadar gerçekleşen tüm işlemler ve sırada bekleyen tüm emirler BİAŞ Yönetmeliğinin 33/b maddesi uyarınca iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Hisse 13 Ocak gününü 74.30 TL seviyesinden kapatırken günü 79.10 TL ile açtı. Hatalı işlem iptali için gelen talepler sonrası Borsa İstanbul işlem iptali için inceleme başlattı.

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