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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus'tan Avrupa ve Balkanlar indirimli bilet kampanyasında son gün? Pegasus kampanya bilet fiyatları, uçuş seferleri

        Pegasus Avrupa ve Balkanlara indirimli bilet kampanyasında son gün!

        Pegasus'un Avrupa ve Balkanlara 5 euro artı vergilerden başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün sona eriyor. 150 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada toplamda 185 uçuş gerçekleştirilecek. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 09:39 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:39
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        Pegasus, Avrupa ve Balkanlara başlattığı indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor. Kampanya dahilinde söz konusu rotalara biletler 5 euro artı vergilerden satışa çıktı. 150 bin koltuk ayrılan kampanyada toplamda 185 uçuş indirimli bir şekilde düzenlenecek. İşte, Pegasus bilet kampanyası detayları...

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        PEGASUS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Pegasus'un Avrupa ve Balkanlar kampanyası 4-5 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.

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        SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?

        Kampanyadan bilet alan yolcular 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirebilecek.

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        PEGASUS KAMPANYA UÇUŞ SEFERLERİ

        Pegasus kampanyası dahilinde 185 uçuş indirimli bir şekilde satışa sunuldu. Uçuş seferlerini görmek için hava yolu şirketinin sitesine bakabilirsiniz.

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