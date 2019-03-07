Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Ben bütün kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum, üzerlerinde hissettikleri cam tavanı sadece kendileri görüyor, dışarıdakiler görmüyor. Kadınlarımız o 'cam tavanı' kırsınlar"



- "Hayatım boyunca genelde erkeklerin olduğu pozisyonlarda görev yaptım. Siz kendinizden, yaptığınız işten emin olduğunuz zaman ve konunuza vakıf olduğunuzda sadece saygı görüyorsunuz"



- "Kadınlarımızın hepsini girişimci olmaya davet ediyorum. Hükümetimizin esnafa, sanatkara, KOBİ'lere çok fazla desteği var. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz, bunlardan yararlansınlar"



