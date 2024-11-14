Peki bu kirliliğin kaynağı ne? Prof.Dr. Mustafa Öztürk anlattı

Prof.Dr. Mustafa Öztürk, Habertürk'ten Esra Toptaş'a Marmara’daki kirlilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Marmara’daki kirliliğin nedenleri…

* 10 -20 metre derinlikte oluşan müsilaj, yavaş yavaş dibe çöker, süngerler, pinalar, midyeler, mercanlar gibi sabit yaşayan organizmaların üzerini örtüyor. Bu organizmaların nefes almalarını ve beslenmelerini zorlaştırır.

* Yağışlı havalarda kanalizasyona karışmış ve kirlenmiş yağmur suyu atıksu arıtma tesislerinden savanlanmak zorunda kalındığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder. * Marmara denizi en fazla yağışlı havalarda atıksularla kirletilmektedir. * Yağmur suları kanalizasyona aktığı, REKLAM * Derin deniz deşarj devam ettiği, * Havzada iyi tarım uygulaması yapılmadığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder.

* Erdek Derin Deniz Deşarj ve Bandırma Derin Deniz Deşarj yapıları ile fiziksel bir ön arıtımdan geçirilen atıksu doğrudan Marmara Denizi’ne verilmektedir. * Erdek Derin Deniz Deşarjında ve Bandırma Derin Deniz Deşarjında sadece plastik ve benzeri kaba atıklar fiziksel olarak giderilmekte ve karbon/azot/fosfor kirliliği arıtılmadan Marmara denizine deşarj edilmektedir.

* Erdek ve Bandırma gibi yazlık muhitlerin atıksuları doğrudan Marmara Denizi’ne deşarj edilmektedir. * Erdek Derin Deniz Deşarjı ile ve Bandırma Derin Deniz Deşarjı ile yüzde 26 oranında atıksu sadece fiziksel arıtmada sonucu Marmara Denizi deşarj edilerek kirletilmektedir. * Balıkesir'de çoğu atıksular ileri kademe (azot ve fosfor giderilmeden) arıtılmadan Marmara denizine deşarj edilmektedir.

* Günde 3 milyon 968 bin 760 m3 atıksu Marmara denizine deşarj edilmektedir. REKLAM * İstanbul'da fiziksel arıtma sonucu derin deniz deşarjlarının yaklaşık %73’ü Boğaz dip akıntısına yapılmaktadır. * Marmara havzasında belediyelere ait günlük atıksu miktarı 6 milyon 885 bin 538 m3. Bu atıksuyun %53,22'i ön arıtma (fiziksek arıtma) sonucu Marmara denizine deşarj edilmektedir.

* En büyük kirletici %65,3 ila İstanbul gelmektedir. * Bunu %37,1 ila Tekirdağ ili ve %25,8 ila Balıkesir izlemektedir. * Marmara denizinde fiziksel arıtmaya (ön arıtmaya) son verilmedikçe Marmara denizi foseptik olmaya ve kirlenmeye devam edecektir. * Marmara havzasında tüm atıksular ileri kademe arıtılmalı. * Marmara denizinin en fazla kirlenen bölgesinden biri Erdek körfezidir.