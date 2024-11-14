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        Haberler Gündem Peki bu kirliliğin kaynağı ne? Prof.Dr. Mustafa Öztürk anlattı

        Peki bu kirliliğin kaynağı ne? Prof.Dr. Mustafa Öztürk anlattı

        Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj tehlikesi sürüyor. Peki bu kirliliğin kaynağı ne? Prof.Dr. Mustafa Öztürk, Marmara'daki kirlilikle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 14.11.2024 - 21:06 Güncelleme: 14.11.2024 - 21:06
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        Marmara'yı kim kirletiyor?
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        Prof.Dr. Mustafa Öztürk, Habertürk'ten Esra Toptaş'a Marmara’daki kirlilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

        İşte Marmara’daki kirliliğin nedenleri…

        * 10 -20 metre derinlikte oluşan müsilaj, yavaş yavaş dibe çöker, süngerler, pinalar, midyeler, mercanlar gibi sabit yaşayan organizmaların üzerini örtüyor. Bu organizmaların nefes almalarını ve beslenmelerini zorlaştırır.

        * Yağışlı havalarda kanalizasyona karışmış ve kirlenmiş yağmur suyu atıksu arıtma tesislerinden savanlanmak zorunda kalındığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder.

        * Marmara denizi en fazla yağışlı havalarda atıksularla kirletilmektedir.

        * Yağmur suları kanalizasyona aktığı,

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        * Derin deniz deşarj devam ettiği,

        * Havzada iyi tarım uygulaması yapılmadığı sürece Marmara Denizi kirlenmeye devam eder.

        * Erdek Derin Deniz Deşarj ve Bandırma Derin Deniz Deşarj yapıları ile fiziksel bir ön arıtımdan geçirilen atıksu doğrudan Marmara Denizi’ne verilmektedir.

        * Erdek Derin Deniz Deşarjında ve Bandırma Derin Deniz Deşarjında sadece plastik ve benzeri kaba atıklar fiziksel olarak giderilmekte ve karbon/azot/fosfor kirliliği arıtılmadan Marmara denizine deşarj edilmektedir.

        * Erdek ve Bandırma gibi yazlık muhitlerin atıksuları doğrudan Marmara Denizi’ne deşarj edilmektedir.

        * Erdek Derin Deniz Deşarjı ile ve Bandırma Derin Deniz Deşarjı ile yüzde 26 oranında atıksu sadece fiziksel arıtmada sonucu Marmara Denizi deşarj edilerek kirletilmektedir.

        * Balıkesir'de çoğu atıksular ileri kademe (azot ve fosfor giderilmeden) arıtılmadan Marmara denizine deşarj edilmektedir.

        * Günde 3 milyon 968 bin 760 m3 atıksu Marmara denizine deşarj edilmektedir.

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        * İstanbul'da fiziksel arıtma sonucu derin deniz deşarjlarının yaklaşık %73’ü Boğaz dip akıntısına yapılmaktadır.

        * Marmara havzasında belediyelere ait günlük atıksu miktarı 6 milyon 885 bin 538 m3. Bu atıksuyun %53,22'i ön arıtma (fiziksek arıtma) sonucu Marmara denizine deşarj edilmektedir.

        * En büyük kirletici %65,3 ila İstanbul gelmektedir.

        * Bunu %37,1 ila Tekirdağ ili ve %25,8 ila Balıkesir izlemektedir.

        * Marmara denizinde fiziksel arıtmaya (ön arıtmaya) son verilmedikçe Marmara denizi foseptik olmaya ve kirlenmeye devam edecektir.

        * Marmara havzasında tüm atıksular ileri kademe arıtılmalı.

        * Marmara denizinin en fazla kirlenen bölgesinden biri Erdek körfezidir.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #mermara
        #musilaj
        #haberler
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