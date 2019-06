Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin ziyareti öncesinde Pekin’de Türkiye Paneli düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) Panel serisi kapsamında Pekin’de “Turkey and China in the New Era: Countering Global Challenges with a Bilateral Perspective” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Türkiye markasını güçlendirmek” vizyonuyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında Türkiye Konuşmaları (Turkey Talks) panel serisinin yeni etabını Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirdi.

Pekin programı kapsamında Türk heyeti ilk olarak, Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) yetkilileriyle Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti karşılıklı ilişkileri ile bölgesel ve küresel tehditlerin ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Ardından, Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüleri (CICIR) işbirliğiyle “Yeni Dönemde Türkiye ve Çin: İkili Perspektifle Küresel Zorluklarla Mücadele” başlıklı bir panel düzenledi. Açılışında Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in konuşma yaptığı panele, diplomatik misyon, medya, akademi ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Değişen dünya düzeninde ortaya çıkan küresel zorluklarla mücadelede, Türkiye-Çin arasında çok boyutlu ikili ilişkilerin giderek önem kazandığının vurgulandığı panelde, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ve ortak çıkarların yaratılmasının elzem olduğu ifade edildi.

Ahmet Yıldız (Denizli Milletvekili, Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı),Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci (Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Dr. Li Yanan’ın (Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Ortadoğu Çalışmaları Araştırmacısı) konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü Niu Xinchun (Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Orta Doğu Çalışmaları Direktörü) yaptı. Panelin ardından Ahmet Yıldız ve Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci Türkiye-Çin ilişkileri üzerine basına mülakat verdi.

Program kapsamında, Türk heyeti Çin Ulusal Halk Kongresi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Bayan Fu Ying ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Pekin programı, Türk heyetinin Türk Hava Yolları Türkiye-Çin Doğrudan Uçuşlar 20. Yıl Gala Programı’na katılımıyla sona erecek.