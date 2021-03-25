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Pekin'in Uygur Türklerine yönelik politikası Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını protesto etmek için bu ülkenin Ankara Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Pekin'in Uygur Türklerine yönelik politikası Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi
AA

Gösteriye Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman iştirak etti. "Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı" Seyit Tümtürk ise gösteriye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için telefonla katıldı.

Uygur Türklerinin başka ülkelerden ve milletlerden değil Türkiye'den ve Türk milletinden destek beklediğini kaydeden Uysal, "Ziyareti dolayısıyla Türkiye'de bulunan Çin Dışişleri Bakanı ve Çin devleti temsilcilerine haykırmalıyız. Kıbrıs davası gibi, Azerbaycan davası gibi bir Doğu Türkistan davası var." dedi.

Çin'in, Uygur Türkleri konusunda samimiyse bölgede yaşayan halk ve insan hakları ihlalleri iddiaları konusundaki taleplere yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Uysal, "Buradaki varlıklarıyla tüm siyasi partiler, Anadolu'nun, Trakya'nın sesi olarak bu zulme sessiz kalmayacağımızı ifade diyoruz." diye konuştu.

Özdağ da konuşmasında, Çin'de yaşayan Uygur Türklerinin baskı altında olduğuna işaret ederek "Bir Çinli nasıl yaşıyorsa, ne haklara sahipse orada yaşayan Doğu Türkistanlılar, Kırgız Türkleri, Kazak Türkleri ve diğerleri de aynı haklara sahip olmalıdırlar. Dillerinde, dinlerinde, kültürlerinde serbestçe hayatlarını sürdürmelidirler. Gördüğümüz kadarıyla Çin, asimilasyon, işkence iddialarına hiç kapılarını açmıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye seslenen Özdağ, "Çin'in kapılarını açın, Doğu Türkistan'ın kapılarını açın. Dünyada bu konuya hassasiyet gösteren bütün partiler bu iddiaları, isnatları, sözleri incelesin. Aktivistler ve gazeteciler gitsin. Eğer bu iddialar doğru değilse, Doğu Türkistanlıları, Uygur, Kırgız ve Kazak Türklerinin Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'deki iddialarını çürütün. Biz de sizden özür dileyelim." diye konuştu.

Özdağ, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Uygur Türklerinin Çin'deki akrabalarıyla yıllardır iletişim kuramadığını belirterek "Çünkü siz samimi değilsiniz, samimi olmadığınız gibi şeffaf bir şekilde dünyaya olanları açıklamıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'deki Çin ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasına değinen Özdağ, Çin tarafından Uygurlara yönelik asimilasyon ve baskı iddialarının olmadığı ispat edilene kadar bu anlaşmanın TBMM Genel Kurulunda görüşülmemesi gerektiğini söyledi.

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