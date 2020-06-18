Pekin’de yeniden artan Kovid-19 vakaları,

AA

Kentte yaklaşık 2 ay boyunca hiç vaka görülmemesinin ardından 11 Haziran’da ilk yurt içi kaynaklı vakanın saptanması ve bunun kentin en büyük toptancı gıda pazarıyla bağlantılı olması, yerel hükümetin sıkı tedbirler almasıyla sonuçlandı.

Kentte tüm okullar kapatıldı ve uzaktan eğitime geçildi. Havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edildi. Pazara yakın birçok yerleşkede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.

- 10 Haziran’da bir kişi tedavi altına alındı

Kovid-19 vakalarının tekrar artmasından önce son yurt içi kaynaklı vakanın 19 Nisan’da görüldüğü kentte, vakasız 55 günün ardından kentte 10 Haziran’da bir kişi, yüksek ateş ve üşüme şikayetiyle doktora gitti.

Hasta, yapılan test sonucu Kovid-19 taşıdığı anlaşılınca tedavi altına alındı.

Hastanın virüsü nereden kaptığını araştıran yetkililer, Kovid-19'u Pekin’in Fıngtay semtinde yaklaşık 112 hektar üzerine kurulu ve 2 binden fazla satıcının bulunduğu, Pekin Şinfadi Tarım Ürünleri Merkezi Toptan Satış Pazarı'ndaki ithal somon balıklarının doğrandığı bir tezgahta tespit etti.

Pekin'de 1988'de kurulan ve yıllık işlem hacmi 20 milyar dolara yakın seyreden pazarı, günde 10 bin civarında müşteri ziyaret ediyor.

- "Virüsün kaynağı Pekin değil"

Pekin'de pazar kaynaklı vakalar hızla artınca virüsün kaynağının neresi olduğu konusu ülkede en çok tartışılan gündem maddelerinden biri oldu.

Ülkenin bir salgın uzmanı, virüsün, ürünün Çin’e gönderildiği yerde balığın paketleme sürecinde veya bir şekilde somon balığı sektöründeki işçilerden bulaşmış olabileceğine işaret etti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Baş Epidemiyoloğu Vu Zunyou, yerel basına yaptığı açkılamada, yapılan araştırmalardan elde edilen ilk bulgulara göre kaynağın Pekin olmadığını bildirdi.

Vu, laboratuvarda yapılan testlerin virüsün genetik yapısının Pekin’de 2 ay önce rastlanan virüsle benzerlik taşımadığını, Avrupa ile Amerika kıtasındaki ülkelerden gelmiş olabileceği sonucunu ortaya koyduğunu ifade etti.

İlk vakanın ardından geçen birkaç günde "virüsün kesin kaynağını söylemenin zor olduğunu" vurgulayan Vu, kaynak konusunda, pazarda çalışan işçiler, müşteriler, hatta somonun taşındığı soğuk hava deposu gibi birçok ihtimalin bulunduğunu aktardı.

- Somon dükkan ve restoranların raflarından kaldırıldı

Somon balığı tezgahında çıkan virüs, Çin'in yurt dışından somon ithalatını durdururken, somon balığı ve ürünleri kentteki et ürünleri satan birçok dükkan ve restoranın raflarından kaldırıldı.

Yıllık yaklaşık 80 bin ton somon ithal eden Çin’in bu alandaki en büyük tedarikçilerini Avustralya, Şili, Norveç ve Kanada oluşturuyor.

- Pekin’de artan vakalara karşı alarm seviyesi yükseltildi

Şinfadi pazarındaki bir somon balığı işleme tezgahından çıkan ve son günlerde kentte hızla artan vakalar, yerel hükümetin salgınla mücadelede alarm seviyesini 3'ten 2’ye çıkarmasına neden oldu.

Kentteki tüm ilk ve orta okullar ile yüksek öğretim kurumları kapatılırken, bu okulların öğretmen ve öğrencilerine "uzaktan eğitim sistemine geçmeleri" tavsiye edildi.

Başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı’nın eyaletler arası seferleri durduruldu. Bu kapsamda 1200’den fazla sefer iptal oldu.

Vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresi ve yakınlarında "yüksek risk bölgesinde yaşayanların", Pekin'den ayrılmaları yasaklandı.

Otobüs, tren ve metrolara yolcu taşıma sınırlaması ve maske takma kuralı getirilerek, taksilerin yolcularını şehir dışına çıkarmaları yasaklandı.

Müze, kütüphane, sanat galerileri ve parkların ziyaretçi trafiği da normal kapasitenin yüzde 30'u geçmemesi gerektiği bildirildi.

Pekin’den ayrılmak durumunda kalanların son 7 günde yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun, negatif olması gerektiği belirtildi.

- 356 bin kişiye nükleik asit testi yapıldı

Şinfadi pazarının kapatılmasıyla sonuçlanan ve halkta ikinci salgın dalgası endişesini artıran "somon balığı vakası"yla Pekin'de 11 Haziran’da 1, 12 Haziran’da 6, 13 Haziran’da 36, 14 Haziran’da 36, 15 Haziran’da 27, 16 Haziran’da ise 25 vaka görüldü.

Pekin Sağlık Komisyonu, marketin yakınlarında bulunan kent sakinlerinden 356 bin kişiye nükleik asit testi yaptı.

Vuhan'daki deniz ürünleri pazarından sonra Pekin'de bir gıda pazarında ortaya çıkan Kovid-19, kentte halkın tekrar evlerine kapanmasına neden oldu.

Kentte vakaların yeniden artması sokaklar, marketler ve halka açık alanlarda insan yoğunluğunun düşmesine neden olurken, salgının sona ereceğine dair umutları da azaltıyor.

Çin'de bugüne kadar 83 bin 293 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.