ABD ve Çin arasında geleneksel gerilim: Olimpiyatlar 0:00 / 0:00

Reuters

ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi, Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları’nı siyasi liderlerin boykot etmesi gerektiğini söyledi.

Ev sahibi olan Çin’e karşı boykot talebini yineleyen Pelosi’nin bu açıklaması ABD’de gittikçe artan Uygurlulara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin daha fazla ses çıktığı sırada geldi.

Temsilciler Başkanı, açıklamasında, ‘‘Devlet başkanlarının Çin’e gitmesini sağlayarak Çin hükümetini onurlandırmayalım.’’ açıklamasında bulundu. Olimpiyata katılacak liderlerin ahlaki otoritelerini kaybedeceğini savundu.

Demokrat Temsilci Pelosi’nin bu çıkışı Çin’e boykot çağrısı olarak yorumlandı.

SPONSORLARA HESAP SORULMALI

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Chris Smith ise sponsorların ‘‘Kongre önünde ifadeye vermeye çağrılması ve hesap sorulması gerekli’’ açıklamasında bulundu. Büyük şirketler çok para kazanmak istiyor ama ev sahibi ülkenin işlediği zulmün önemi yok gibi görünüyor.’’ ifadelerine yer verdi.

TEPKİLER

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, ABD’nin Çin’e karşı diplomatik boykot uygulaması gerektiğine dikkat çekti. Çin’e yönelik geniş bir mevzuat değişikliği koymak için çalışmalar yaptı.

BIDEN YÖNETİMİ NE DİYOR?

ABD Başkanı Joe Biden, Pekin Kış Olimpiyatları’na katılmak için müttefiklerle ortak bir yaklaşım geliştirmeyi umduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konunun henüz tartışmalara açılmadığını söyledi.

SPORCULARI VE LİDERLERİ CEZALANDIRMAK HAKSIZLIK

Reuters’a konuşan bir yetkili, ABD’nin Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları ile ilgili tutumunun değişmediğini, Kış Olimpiyatları’na katılacak liderleri ve yarışacak sporcuları cezalandırmanın haksızlık olacağını aktardı.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi Başkanı, Sarah Hirsland, yazılı açıklamasında da komitenin, ‘‘Uygur nüfusuna yönelik baskıdan endişe duyduğunu ancak, ABD’li sporcuların, oyunlardan men edilmesinin kesinlikle çözüm olmadığını’’ ifade etti.

ÇİN NE DİYOR?

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin son boykot talebine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Bundan önce de pek çok kez tartışmalara konu olan müsabakalara yönelik Çin’den ‘‘sporun politize edilmesi’’ yorumu gelmişti. Çin insan hakları suçlamalarını reddederek konunun araçsallaştırıldığını söylüyor.