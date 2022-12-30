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Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören Brezilyalı futbol efsanesi Pele 82 yaşında hayatını kaybetti. Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti. 1363 maçta 1281 gol atan Pele'nin yeşil sahalarda yaptıklarını bugün geride bırakabilen futbolcu yok. Rivayetlere göre Brezilyalı efsane bir iç savaşı durdurdu, Avrupa'ya transferi ise 'milli servet' olduğu gerekçesiyle devlet eliyle engellendi. İşte Pele'nin ilham verici hayatı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yaşamını yitirdi. 29 Kasım'dan bu yana hastanede kemoterapi uygulaması gören Brezilyalı yıldızdan akşam saatlerinde üzücü haber geldi. 
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı. Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    BREZİLYA'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etti.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    HAYATI

    Pele, Brezilya'nın Tres Coraçoes şehrinde Dondinho isimli kendisi gibi futbolcu olan bir babanın ve Celeste Arantes isimli bir annenin oğlu olarak 23 Ekim 1940'ta dünyaya geldi.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    İki çocuklu yoksul bir ailenin büyük çocuğu olan Brezilyalı efsanevi futbolcuya, okul arkadaşları tarafından o dönem örnek aldığı Vasco da Gamalı oyuncu Bile'ye istinaden "Pele" takma adı verildi.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Küçük yaşlarda kafelerde garson olarak çalışan, belli yaşa kadar bir futbol topu dahi bulunmayan Pele, yeşil sahalara ilk adımını, Bauru Athletic Club ile attı ve Sao Paulo Gençler Eyalet Şampiyonası'nda 1954-1956 yıllarında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    16 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

    Genç takımdaki antrenörü Waldemar de Brito tarafından Santos Kulübüne denenmeye götürülen Pele'nin başarılarla dolu kariyeri, 1956'da burada ilk profesyonel sözleşmesini imzalayarak başladı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    16 yaşındayken Santos ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Pele, ilk milli maçına ise bir derbide, Arjantin karşısında çıktı. Bundan beş yıl öncesine kadar sokaklarda ayakkabı boyacılığı yapan Pele, milli formayı sırtına geçirdikten sadece 1 yıl sonra ise yeteneğiyle tüm dünyayı etkisi altına aldı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    "KRAL"LIĞINI İLAN ETMESİ KISA SÜRDÜ

    Brezilya, İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda zafere ulaşırken Pele de daha sonra kimsenin kıramayacağı bir rekor olan üç Dünya Kupası'nın ilkini elde etmiş oldu. 1958 Dünya Kupası'nda "Kral" anlamına gelen "O Rei" lakabı ona takıldı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Pele'nin oynadığı yıllar, Santos'un altın çağı olarak tarihe geçti. 1962 ve 1963 yıllarında üst üste iki kez Güney Amerika kıtasının kulüpler düzeyindeki en büyük uluslararası organizasyonu olan Libertadores'i kazanma başarısı gösterdiler.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen Pele, bugün futbol literatüründe olan birçok estetik hareketin de mucidi olarak kabul ediliyor. Sadece attığı gollerle değil, futbolu oynayış stiliyle herkesin beğenisini kazanan Brezilyalı efsane, küresel anlamda ilk siyahi spor yıldızlarından biri olduğu için de ilham kaynağı oldu.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    NEDEN AVRUPA'DA OYNAMADI?

    1962 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı yine zafere taşıyan Pele'yi Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi Avrupa'nın en zengin kulüpleri transfer etmek istedi. 
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    1958'de Inter, menajeriyle temasa geçse de Santos taraftarının yoğun baskısı, Santos kulübünü bu transferden vazgeçirdi.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Yine Valencia, 1958 Dünya Kupası'ndan sonra Pele'yi transfer etmek isterken Santos, turnuvada gösterdiği performans nedeniyle Pele'yi kaybetmeyi göze alamadı. 1961'de ise futbol tarihi: Brezilya Devlet Başkanı Janio Quadros, Pele'yi resmi olarak "Milli servet" ilan etti.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Onu Brezilya'da tutmak için hükümetin üst kademelerinden bile baskı geldi. 1961'de, o zamanki Başkan Janio Quadros, Pele'yi "ihraç edilemeyecek bir ulusal hazine" ilan eden bir kararname çıkardı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Brezilyalı efsane 1975 yılında New York Cosmos takımına katılarak sonunda yabancı bir kulüp için oynamış oldu.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    FUTBOLA ABD'DE VEDA ETTİ

    Pele, Santos'tan ayrıldıktan sonra futbol kariyerine yine Amerika kıtasında devam etti. ABD ligi ekiplerinden New York Cosmos'ta 1975-1977 yıllarında mücadele eden Brezilyalı efsanevi oyuncu, son senesinde lig şampiyonluğu yaşadı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Futbol yaşamının ardından ülkesinde spor bakanlığı, FIFA ve Santos'un futbol elçiliğini yapan Pele, New York Cosmos'un onursal başkanlığı, Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun iyi niyet elçiliği gibi görevler üstlendi.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    HİÇBİR ZAMAN KAPTAN OLMADI

    Evet yanlış okumadınız. Pele, kariyeri boyunca hem oynadığı kulüplerde, hem de milli takımda kaptanlığı her zaman reddetti.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Bu durumu yalnızca bir istisna bozdu. Milli takımı bıraktıktan 19 yıl sonra 1990'da, 50 yaşında kaptanlık pazubandını koluna geçirdi. 50'nci yaş gününü kutlamak için Milano'da düzenlenen Brezilya ile Dünya Karması maçında Pele, ilk 45 dakika sahada kaldı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Güney Amerika ülkesinin 2-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlanan maça başka bir olay daha damgasını vurdu. Fluminense'nin forvet oyuncusu Rinaldo, doğum günü şerefine oynanan maçta Pele'ye yapabileceği asist yerine kaleye şut atmayı tercih etti.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Rinaldo, 2010 yılında Brezilya'da bir web sitesine verdiği röportajda konuya ilişkin "İlk başta bana biraz kızdı" yorumunu yaptı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    İÇ SAVAŞI DURDURDU MU?

    1960'lı yıllarda Pele'nin formasını giydiği Santos FC dünyanın önde gelen takımlarından biriydi ve bu büyük şöhretleri sayesinde de tüm dünyada kazançlı dostluk maçları oynayabildiler.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Bu maçlardan bir tanesi de 4 Şubat 1969'da savaşın harap ettiği Nijerya'da yapıldı. Santos, Benin City'de yerel bir takımla oynadığı bu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. O sırada Nijerya, Biafra eyaletinin ayrılma girişiminin tetiklediği kanlı bir iç savaşın ortasında kalmıştı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Santos FC tarihçisi Guilherme Guarche'nin anlattıklarına göre Brezilyalılar takımlarının güvenliğinden endişe ediyorlardı ve bu nedenle de savaşan taraflar arasında ateşkes sağlandı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Bu hikaye son birkaç yıldır tartışmalıydı ve Pele'nin 1977'de yayınlanan, merakla beklenen ilk otobiyografisinde yer almıyordu. Ancak 30 yıl sonra yayınlanan başka bir otobiyografisinde, Brezilyalı efsane bu durumdan bahsetti.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Pele, takımdaki futbolculara dostluk maçı sebebiyle iç savaşın durdurulacağının söylendiğini aktardı: "Bunun doğruluğundan tam emin değilim ama Nijeryalılar biz oradayken Biafranlıların bir saldırı düzenlemeyeceğini garanti altına aldılar."
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    KARAYİPLER'DE 'KAÇIRILDI'

    Santos FC oyuncuları 5 Eylül 1972'de Trinidad ve Tobago'daki maça çıkıyor olmaktan pek de memnun değildi. 
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Savunma oyuncusu Oberdan, 2010'da Brezilya gazetesi Zero Hora'ya bu maça ilişkin verdiği demeçte, "Ciddi bir iç karışıklık vardı ve sokaklarda tanklar gördük" dedi ve ekledi: "Hepimiz oyunu olabildiğince hızlı oynamamız gerektiğine karar verdik, böylece uçağa çabucak geri dönebilirdik."
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Ancak Brezilya ekibi, Pele'nin 43'üncü dakikada attığı gole tribünlerin vereceği tepkiyi hesaba katamamıştı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Port of Spain Stadyumu'nda taraftarlar sevinçle sahaya indi, ardından da Pele'yi omuzlarına alarak şehrin sokaklarında galibiyet turu attı. Pele'nin o omuzlardan aşağı indirilip "kurtarılması", biraz zaman aldı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    ÜÇ YIL BOYUNCA BAKANLIK YAPTI

    1990 yılında Pele uluslararası basına, 1994 seçimlerinde Brezilya devlet başkanlığına aday olma fikrini değerlendirdiğini açıkladı. Teklif hiçbir zaman gelmedi ancak Pele gerçekten de siyasete girdi.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı'ydı ve kendi neslinin sahip olamadığı bir hak olarak profesyonel futbolculara kulüplerle daha fazla pazarlık gücü veren yasa için çaba sarf etti.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    KİŞİSEL BAŞARILARI

    Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America'da birer kez gol krallığı yaşadı.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Dünya Kupası Rüya Takımı'nda yer alan Pele, 1952 FIFA Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu", 1958 FIFA Dünya Kupası'nda "gümüş top" ödülleri kazandı, 2013'te ise FIFA Altın Top Onur Ödülü'ne layık görüldü.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Ayrıca Pele'ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    "Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu. Pele, 1363 maçlık kariyerine 1279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

    Pele ayrıca Dünya Kupası'nı üç kez kazanan tek futbolcu konumunda.
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri
  • Pele hayatını kaybetti - Pele'nin hayatı ve kariyeri

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