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Haberler Futbol
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Pele, Noel'i ailesiyle hastanede geçiriyor

Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Noel'i ailesiyle hastanede geçiriyor

Pele, Noel'i ailesiyle hastanede geçiriyor
AA

Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde tedavisine devam edilen ve kızları Flavia ile Kely Nascimento'nun refakat ettiği 82 yaşındaki futbolcuyu, Brezilya Serie B takımlarından Londrina'yı çalıştıran oğlu Edinho da Noel'i birlikte kutlamak amacıyla ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşan Edinho, "Babam... Bütün direncim senin olsun." ifadelerini kullandı. Kely Nascimento ise hastanede kardeşleriyle fotoğrafını paylaşarak, Pele hayranlarının Noel'ini kutladı.

Hastaneden hafta içi yapılan son açıklamada, kanseri ilerleme gösteren ve sağlık durumu kötüye giden Pele'nin, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Eylül 2021'de kalın bağırsağından tümör alınan Pele'nin kanserinin, bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Düzenli tedavi gören ve geçen ay kemoterapi uygulaması için yeniden hastaneye kaldırılan efsane futbolcunun sağlık durumunun, stabil olduğu aktarılmıştı. Bu ayın başlarında ise Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı açıklanmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliği taşıyor.

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