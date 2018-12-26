İkiz bebeklerine kavuşmak için gün sayan Akil, domuz gribine yakalandı. Yaklaşık üç gündür hastanede yattığı ifade eden Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla domuz gribine yakalandığını ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"BEBEKLERİN DURUMU İYİ"

Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şunları söyledi:

"3-4 gündür hastanedeyim, yatıyorum. Havada çok mikrop var. Bebeklerin durumu iyi. Domuz gribine yakalandım. Ateşimi zor düşürdüler ama şimdi geçti, iyiyim. Bir daha bu odaya geldiğimde inşallah doğum için gelmiş olurum."

Öte yandan Akil, takipçilerinin iyi dilekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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