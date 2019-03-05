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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Pelin Karahan, önceki akşam eşi Bedri Güntay'la birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir restoranda Uzak Doğu mutfağının leziz yemeklerini yiyen çift, uyumlu kıyafetleriyle dikkat çekti. Muhabirlere konuşan ikili, "Başbaşa güzel bir yemek yedik. Şimdi yuvamıza gidiyoruz" dedi.