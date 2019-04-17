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"BEN HALA ÇOCUK RUHLUYUM"



Çocuklarının çok fazla teknolojiye meraklı olmadığını belirten güzel oyuncu, "Hiç sevmezler ve ilgilenmezler. Çocuklarımın Instagram hesabını bile annem kötü niyetli insanların eline geçmesin diye doğduklarında açmış. Çok şaşırmıştım ama sonradan haklı buldum. Hatta Ali Demir’in hesabında 100 bin takipçisi var. Biz bunu ticari anlamda düşünmedik ama ileride kullanmak isterse hazırda tutuyoruz. Benimkiler çok fazla telefonla ilgilenmezler mesela, çok istemezler. Anneleri çok sevmiyor, ondan öyleler galiba. Ben hala çocuk ruhluyum. Baksanıza Susam Sokağı'nın tişörtüyle çıktım bugün” şeklinde konuştu.