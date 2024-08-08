Pelin Karahan: Bu yazın özeti
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı
Giriş: 08.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:24
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Bir süredir sezonun yorgunluğunu atmak için tatilde olan Pelin Karahan, tatilinden yeni fotoğralar yayımladı.
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Pelin Karahan, siyah bikini takımı, lacivert bir şapka ve beline bağladığı beyaz gömlekle çektirdiği fotoğrafları, 5 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı.
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39 yaşındaki oyuncu, o fotoğraflara; "Bu yazın özeti" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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