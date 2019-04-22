Pelin Karahan: Zamanımın çoğunu aileme ayırıyorum

Giriş: 22.04.2019 - 10:05 | Güncelleme:  

Güzel oyuncu Pelin Karahan, iş adamı eşi Bedri Güntay ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Pazar gününü yakın dostları ile birlikte geçiren ikilinin spor tarzları ise dikkatlerden kaçmadı

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    Son olarak bir reklam filminde rol alan Pelin Karahan, "Şu sıralar zamanımın çoğunu aileme ve çocuklarıma ayırıyorum. Tüm gün onlarla beraberim" açıklamasında bulundu.

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    Geçtiğimiz sezon amatör kümede şampiyon olan Kavacıkspor'da top koşturan Bedri Güntay, yeni sezonda ise top oynadığı kulübün başkanı oldu. Güntay, "Hayalim gerçek oldu. Çocukken top koşturduğum bu güzide, özel kulübe başkan olmak gerçekten büyük bir mutluluk ve onur benim için" açıklamasında bulundu.

  • 3Pelin Karahan: Zamanımın çoğunu aileme ayırıyorum - Magazin haberleri
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