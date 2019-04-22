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Geçtiğimiz sezon amatör kümede şampiyon olan Kavacıkspor'da top koşturan Bedri Güntay, yeni sezonda ise top oynadığı kulübün başkanı oldu. Güntay, "Hayalim gerçek oldu. Çocukken top koşturduğum bu güzide, özel kulübe başkan olmak gerçekten büyük bir mutluluk ve onur benim için" açıklamasında bulundu.