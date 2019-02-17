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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pelin Körmükçü, "Mutfak alışverişine çıktım. Şu sıralar okumalar yapıyorum ve yeni projeler konusunda biraz seçiciyim. Boş zamanlarımda ise çalışırken yapamadıklarımı yapıyorum. Kızım ile ilgileniyorum, bol bol geziyorum ve arkadaş ziyaretleri yapıyorum" dedi.