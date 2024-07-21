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        Haberler Dünya Amerika Pelosi: Tanrı Amerika'yı Biden'ın iyiliği ile kutsamıştır | Dış Haberler

        Pelosi: Tanrı Amerika'yı Joe Biden'ın büyüklüğü ve iyiliği ile kutsamıştır

        ABD eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tanrı Amerika'yı Joe Biden'ın büyüklüğü ve iyiliği ile kutsamıştır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 23:18 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:18
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        Pelosi: Tanrı Amerika'yı Biden'ın iyiliği ile kutsamıştır
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        ABD eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yaptığı açıklamada, “Başkan Joe Biden, ülkemizi her zaman ilk sıraya koyan vatansever bir Amerikalıdır. Bıraktığı vizyon, değerler ve liderlik mirası onu Amerikan tarihinin en önemli Başkanlarından biri yapmaktadır. Amerika'nın vaatlerine her zaman inandığı ve insanlara kendilerini gerçekleştirme fırsatı verdiği için Başkan Biden'a sevgi ve şükranlarımızla. Tanrı Amerika'yı Joe Biden'ın büyüklüğü ve iyiliği ile kutsamıştır” dedi.

        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi Haberi Görüntüle

        Pelosi, televizyonda Biden-Trump arasında yapılan tartışma programının ardından Biden’a çekilmesi yönünde tavsiye verenlerden biriydi.

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        CLINTON: HARRIS’İ DESTEKLEYECEĞİZ

        ABD eski Başkanı Bill Clinton, ABD Başkanı Biden’ın aday gösterdiği mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e destek vereceğini belirtti. Clinton, “Biden, olağanüstü hizmet kariyerini Amerika'yı benzeri görülmemiş bir salgından kurtaran, milyonlarca yeni istihdam yaratan, yıpranmış bir ekonomiyi yeniden inşa eden, demokrasimizi güçlendiren ve dünyadaki itibarımızı yeniden kazandıran bir Başkanlık ile tamamladı. Başkan Yardımcısı Harris'i destekleme konusunda Başkan'a katılmaktan onur duyuyoruz ve kendisini desteklemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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