Pelosi: Tanrı Amerika'yı Biden'ın iyiliği ile kutsamıştır

ABD eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yaptığı açıklamada, “Başkan Joe Biden, ülkemizi her zaman ilk sıraya koyan vatansever bir Amerikalıdır. Bıraktığı vizyon, değerler ve liderlik mirası onu Amerikan tarihinin en önemli Başkanlarından biri yapmaktadır. Amerika'nın vaatlerine her zaman inandığı ve insanlara kendilerini gerçekleştirme fırsatı verdiği için Başkan Biden'a sevgi ve şükranlarımızla. Tanrı Amerika'yı Joe Biden'ın büyüklüğü ve iyiliği ile kutsamıştır” dedi.

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Pelosi, televizyonda Biden-Trump arasında yapılan tartışma programının ardından Biden’a çekilmesi yönünde tavsiye verenlerden biriydi.