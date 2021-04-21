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Pembe Whatsapp nedir? Tehlike saçıyor! Pembe Whatsapp nasıl silinir?

Pembe Whatsapp nedir? Sorusu sosyal medya kullanıcıların gündeminde. Yeni dolandırıcılık yöntemi olarak hazırlanan uygulama indirildiği takdirde verilerin çalınmasına sebep oluyor. Peki, Pembe Whatsapp uygulamasını yükleyenler ne yapmalı? Ayrıntılar haberimizde...

Pembe Whatsapp nedir? Tehlike saçıyor! Pembe Whatsapp nasıl silinir?

Pembe Whatsapp nedir? Pembe Whatsapp indirenler ne yapmalı? Sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Alışık olduğumuz yeşil temalı WhatsApp'ın pembe hali kullanıcıları da şaşırttı fakat Pembe Whatsapp adıyla indirilen anlık mesajlaşma uygulaması akıllı telefon kullanıcıları için tehlike arz ediyor.


PEMBE WHATSAPP NEDİR?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi yayılmaya başladı. WhatsApp'ın artık monotonlaşan "yeşil" rengini değiştirmek hayaliyle pembe tema yükleyen kullanıcılar, hesaplarının ve kişisel verilerinin ele geçirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya. İnternet güvenliği uzmanı Rajshekhar Rajaharia, tehlikeli olarak atfettiği bu uygulama hakkındaki endişelerini sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı.

Hackerlerin gruplarda paylaştığı ”WhatsApp in Pink” uygulamasıyla kullanıcıların bilgilerini çaldığını ifade eden Rajaharia. Kullanıcıların ise WhatsApp uygulamalarında farklı temalar kullanmak istemesi dolayısıyla bu uygulamaya rağbet gösterdiğini ifade etti. Rajaharia, bu sayede kötü amaçlı kişilerin, Pembe WhatsApp uygulamasıyla bazı bilgileri çalma aşamasına kadar geldiğini söylüyor.

Sohbet gruplarında "pembe tema" güncellemesi görünümüne bürünmüş kötü amaçlı bir dosya bağlantısı paylaşılıyor. Ayrıca kullanıcılara uygulamanın önceki sürümlerinde olmayan bazı yararlı özelliklere sahip olacakları da empoze ediliyor. Sahte güncelleme bağlantısına dokunan veya tıklayan kullanıcıların hem hesabı hem de kişisel verileri ele geçirilebilir. Zira bunu yaparak telefonunuzu hackerların erişimine açmış oluyorsunuz.

PEMBE WHATSAPP'I YÜKLEYENLER İÇİN BİLGİLENDİRME

Pembe Whatsapp'ı indiren kullanıcılar öncelikle uygulamayı silmeniz gerekiyor. Hesabınızdan tüm cihazların bağlantısını kesmeniz, tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz ve tüm uygulamaların izinlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Şüpheli bağlantılara tıklamamak fayda sağlıyor.

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