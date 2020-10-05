Pemfigus hastası 11 yaşındaki Meryem acil yardım bekliyor

AA

İdlibli Meryem, henüz 3 aylıkken, çoğunlukla deride ve ağızda yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp bunların kısa sürede patlayıp açılmasıyla üzeri kabuklanan yüzeysel yaralar şeklinde seyreden "Pemfigus" isimli ağır bir deri hastalığıyla tanıştı.

Hastalığı nedeniyle yüzü ve vücudunun birçok bölgesinde derisi soyulan 11 yaşındaki Meryem, ağrı kesicilerin etkisiyle acılarını unutup ayakta duruyor.

Ülkesindeki iç savaşla neredeyse yaşıt olan Meryem, ailesiyle 1,5 yıl önce İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesinden kaçarak nispeten daha güvenli olan Ermenez beldesindeki bir okula sığındı.

Meryem, bölgedeki hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının rejim ve destekçilerince defalarca bombalanarak tahrip edilmesi sonucu gerekli tedavilerden yıllarca mahrum kaldı.

Gününün büyük bir kısmını, sığınağa dönüştürdükleri okulun boş sınıfları ve avlusunda kardeşleriyle geçiren Meryem'in tek hayali, hastalığını yenip kendisinden uzak duran yaşıtlarıyla çekinmeden doyasıya oyunlar oynayabilmek.

Ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çeken baba Burhan Es-Sah ise hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, yıllardır kızının tedavi olacağı günü bekliyor.

- "Hayata ağrı kesicilerle devam ediyor"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki çaresiz baba Sah, Meryem'in ilaç ve sürekli tedaviye ihtiyaç duyduğunu ve Suriye'de tedavi imkanlarının yetersiz olduğunu söyledi.

4 çocuk babası Sah, çaresizlikten dolayı yüreğinin acıyla dolu olduğunu belirterek, evladının yaşadığı durumu kimseye duyuramamanın üzüntüsüyle kahrolduğunu ifade etti.

Sah, evladına acil yardım çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Meryem'in vücudunun farklı bölgelerinde küçük su baloncukları oluşuyor. Hayata ağrı kesicilerle devam ediyor. Yemek yemiyor. Yaşıtları Meryem'e korkudan yaklaşamıyor. Umarım kızımın tedavisi bulunur. İnşallah kardeşleri ve kuzenleri gibi normal haline döner, ancak Suriye'de tedavisi yok. Tek çaremiz Türkiye."

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "Gerginliği Azaltma Bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya’nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib’e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir ateşkes mutabakatı sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

,Ahmet Karaahmet