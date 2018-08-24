Penafiel - Porto II maçı heyecanı

Portekiz 2.Lig maçında Penafiel ile Porto II, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:15. Ev sahibi Penafiel, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Porto II son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 256 kodlu maçı oynayanlar; Penafiel galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.10, Porto II galibiyet oranı 3.75.

Penafiel önceki hafta Sporting Lisbon-B mücadelesinde 3-4 kazandı.

Porto II, Academica Viseu karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Penafiel, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Porto II, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Porto II 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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