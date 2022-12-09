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Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti

Dünya Kupası'nın flaş takımı Hırvatistan, Japonya'nın ardından turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı da penaltı atışlarıyla eleyerek yarı finale yükseldi. Hırvatlar, penaltılardaki performansıyla Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı.

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  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. 
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    90 dakikası 0-0,  uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan yarı finale yükseldi.
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    Hırvatlar, son 16 turunda Japonya'yı da penaltı atışlarıyla devirirken, Brezilya'yı da aynı şekilde eleyip son dörde kalmayı başardı.
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    Hırvatistan penaltı atışlarındaki başarısıyla Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı.
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Danimarka'yı son 16 turunda, Rusya'yı ise çeyrek finalde penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan Hırvatlar, aynı başarıyı Katar'da tekrarladı.
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    Balkan temsilcisi bir Dünya Kupası'nda iki kez penaltılarla turlarken, bunu iki ayrı Dünya Kupası'nda gerçekleştiren ilk takım oldu.
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    Arjantin ise 1990 Dünya Kupası'nda iki kez penaltı atışlarıyla tur biletini almıştı.
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    Tangocular o turnuvada Yugoslavya ve İtalya'yı penaltılarla geçmeyi başarmıştı. 
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    LIVAKOVIC YİNE DEVLEŞTİ!

    Öte yandan Hırvatistan kalecisi Livakovic, penaltılardaki müthiş performansını Brezilya karşısında da sürdürdü.
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    Başarılı kaleci, Brezilya'nın Rodrygo ile kullandığı ilk penaltı atışında gole izin vermezken, maç boyunca ise birçok kritik kurtarışa imza atarak galibiyetin mimarı oldu.
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

    Livakovic maç sonu yaptığı açıklamada,"Bireysel anlamda turnuvanın en iyi takımı Brezilya'yı eledik. Şu anda duygularımı tarif etmem çok zor. Kendi performansıma gelecek olursak. Nefesim tükenene kadar savunacağım" dedi.
  • Penaltı onların işi! Hırvatistan Dünya Kupası tarihine geçti - Dünya Kupası haberleri

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