Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Komandolar tarafından icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 1 adet sehpa üzerine monteli doçka silahı, 1 adet bixi ve yedek namlusu, 1 adet RPG-7 roketatar ve dürbünü, 2 adet AK-47, 1 adet 40 mm bombaatar, 4 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 2 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 25 adet bombaatar mühimmatı, 18 adet el bombası, 2 bin 600 adet 5.56 mm'lik piyade tüfeği mühimmatı, 850 adet bixi mühimmatı, 500 adet 12.7 mm'lik doçka mühimmatı, bin 500 adet fünye, bin 600 adet elektrikli fünye ve çok sayıda EYP düzeneği, 1 adet silah dürbünü, muhtelif boyutlarda pil, 2 adet elektrikli hilti, 1 adet termal kıyafet ve 1 adet kamuflajlı kamp çadırı ele geçirildi."

Açıklamada, teröristlere ait muhtelif doküman ve yaşam malzemelerinin bulundukları sığınaklarla imha edildiği kaydedildi.