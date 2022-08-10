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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP’nin patlaması sonucu yaralanan İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
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AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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