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Pençe -Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

MSB: Pençe -Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun Gata'da şehit oldu.

Pençe -Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Pençe -Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü Gata'da şehit olduğunu duyurdu.

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