Pençe -Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Pençe -Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü Gata'da şehit olduğunu duyurdu.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2022
Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Pençe -Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü Gata'da şehit olduğunu duyurdu.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2022
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