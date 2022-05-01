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Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Mümin Çarkçı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan P. Uzm. Çvş. Mümin Çarkcı, hastanede şehit oldu

Pençe-Kilit'te yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit'te yaralanan asker şehit oldu
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İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 1 asker hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mümin Çarkcı teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, bakanlığının sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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