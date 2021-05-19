Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK’ya darbe

AA

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK’ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların yer aldığı bir video paylaştı. Paylaşımda, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.