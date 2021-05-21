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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağaranın daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildiği duyuruldu.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2021

Mağarada bulunan çok sayıda akü, çeşitli kıyafet, kumanya poşetleri, su kapları, sigara, 1 el bombası ve uyku tulumları imha edildi.