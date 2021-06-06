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MSB: Pençe Yıldırım'da yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in, bugün Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basarak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı

Pençe Yıldırım'dan acı haber: 1 asker şehit oldu - Haberler
Pençe Yıldırım'dan acı haber: 1 asker şehit oldu
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DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak Kuzeyinde, 06 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP´ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 06 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) acı haberi, Samsun’daki ailesine ulaştı. Şehit Şeker'in nişanlısının babası Hüseyin Dursun, kızına acı haberi vermekte çok zorlandığını ifade ederek, "Temmuz ayının sonuna doğru düğün yapmayı düşünüyorduk. Ama Samet düğünü erken yaptı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda Irak'ın kuzey bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (25),şehit oldu. Şehidin acı haberi, tatil için memleketleri Samsun’un Bafra ilçesine gelen babası Nurettin ve annesi Münevver Şeker’e verildi. Şehidin Şeyhören Mahallesi’ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Nişanlı olan şehit Samet Şeker’in temmuz ayı sonunda evleneceği öğrenildi.

'SAMET DÜĞÜNÜ ERKEN YAPTI'

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) nişanlısının babası Hüseyin Dursun, "Temmuz ayının sonuna doğru düğün yapmayı düşünüyorduk. Ama Samet düğünü erken yaptı. Biz düğün hazırlıkları yapıyorduk ama demek ki rabbim onu daha çok seviyormuş ki yanına aldı. Kolay bir şey değil. Ben kızıma 1 saat boyunca söyleyemedim. Döndüm dolaştım, eve girdim çıktım. Tarlaya gidip geldim, söyleyemedim. Ama en sonunda söylemek zorunda kaldım. Nişanlısı haberi alınca ağlamayacağım dedi, onları sevindirmeyeceğim dedi. Ama zor bir durum. Başımız sağolsun" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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